Avicii : il DJ e produttore svedese Tim Bergling è morto a 28 anni

Prosegue Diana Baron: "La famiglia è devastata e chiediamo a tutti di rispettare il loro bisogno di privacy in questo momento difficile. Non verranno fornite ulteriori dichiarazioni".





Ha vinto due MTV Music Awards, un Billboard Music Award e conquistato due nomination ai Grammy, rispettivamente per "Sunshine", con David Guetta, e "Levels", il suo più grande successo. La sua morte arriva a pochi giorni dalla sua nomination ai Billboard Music Award per il suo EP "Avicii (01)".

L'artista è deceduto in Oman a soli 28 anni, era uno dei dj più pagati del mondo e aveva collaborato con Madonna e Coldplay. Il DJ e produttore svedesea 28 anni, il suo addetto stampa ha confermato la notizia acon una dichiarazione:È con profondo dolore che annunciamo la perdita di, noto anche come Avicii. È stato trovato morto a Muscat, in Oman, questo venerdì pomeriggio.