Renato Vallanzasca resta in carcere : nessuna libertà condizionale

Vallanzasca non ha mai "chiesto perdono o posto in essere condotte comunque indicative di una sua effettiva e totale presa di distanza dal vissuto criminale", scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano. In particolare, l'istanza di semilibertà è stata dichiarata "inammissibile" perché, secondo i giudici, per legge devono passare 5 anni da quando gli venne revocata per la rapina impropria al supermarket. Un'istanza, dunque, che potrà in teoria riproporre a partire dal giugno 2019 in poi. Per quanto riguarda la richiesta di liberazione condizionale, invece, che prevede il "sicuro ravvedimento", i giudici scrivono che nemmeno la favorevole relazione del carcere di Bollate, che chiedeva la concessione della libertà condizionale, "riesce ad individuare presupposti di ravvedimento".