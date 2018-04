Nadia Toffa si mostra per la prima volta senza parrucca, ma con un colorato foulard che le copre la testa... tanti i messaggi di solidarietà e incoraggiamento alla Iena.

La conduttrice de Le Ieneha confessato pubblicamente ed in diretta su Italia uno di aver avuto une di stare continuando la sua battaglia, ma non per questo ha perso il sorriso. Eccola accanto a sua mamma in una foto pubblicata sul suo profilo