India : Bambina di 11 anni stuprata e uccisa a un matrimoni, lo stupratore è un parente dello sposo

Il corpicino della piccola è stato rinvenuto ieri vicino ad un canale e l'uomo arrestato, un parente dello sposo, ha prelevato a forza la bambina dalla festa che si svolgeva in un villaggio portandola in aperta campagna, dopo averla stuprata l'ha colpita fino alla morte con una pietra. Poi il carnefice ha gettato il cadavere in un canale ed è tornato a festeggiare gli sposi.

La piccola di solo 11 anni è stataad un matrimonio da un parente dello sposo, è successo in India nello stato di Chhattisgarth, dove la polizia ha arrestato l'autore del crimine, un giovane di 25 anni. Il sovrintendente di polizia ha precisato che il grave incidente è avvenuto mercoledì nel distretto di Kabirdham dove si stava celebrando un