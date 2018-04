Incidente ferroviario in Austria : oltre 50 i feriti

Un dirigente dei vigili del fuoco all'emittente radio O1 : "Poco prima della partenza del treno, che collegava Zurigo a Vienna, due vagoni sono entrati in collisione per ragioni da chiarire". Sono in corso gli accertamenti per verificare le eventuali responsabilità.

54 feriti il bilancio di unavvenuto nella stazione di, questa mattina alle 4.45 si sono, uno proveniente da Venezia e l'altro da Zurigo. Lo scontro è avvenuto a una velocità relativamente bassa ma molti passeggeri sono stati feriti da oggetti e valigie caduti dai ripiani.