Matteo Salvini è pronto a tutto contro un governo tecnico

Intanto Silvio Berlusconi boccia l'eventuale mandato al presidente della Camera Roberto Fico : "Già il fatto di dare un incarico a uno così la dice lunga... Tutti i 5 Stelle sono incapaci di fare qualcosa di buono per l'Italia". Con il M5s "non avremmo nulla da spartire e non potremmo mai governare. Abbiamo cercato di dare un seguito all'esperienza del centrodestra pensando che fosse utile che qualcuno con la nostra competenza fosse dentro con questa squadra di inefficienti, ma adesso sono assolutamente convinto che i 5 Stelle siano un pericolo per l'Italia e bisogna evitare che prendano il potere"

Il leader della Lega,, a Milano. : "".