Roma, parco Tre Fontane: Va a fare jogging e si trova davanti il corpo di una donna ancora in fiamme

Choc al parco Tre Fontane in zona Eur dove un uomo che stava facendo jogging si trova dinnanzi il corpo di una donna carbonizzato ancora in fiamme. Sono le 7:30 del mattino quando l'uomo si reca al parco come ogni giorno per fare jogging quando vede la donna ancora avvolta tra le fiamme, visibilmente scioccato lancia l'allarme chiamando immediatamente la polizia che si reca sul posto. Al momento non si conosce ancora l'identità della donna e sono in corso gli accertamenti. Si indaga sul caso.

