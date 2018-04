Il cadavere di una donna è stato scoperto nella notte in un appartamento del centro di Bressanone, non si esclude l'omicidio. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e le squadre per le investigazioni scientifiche. Al momento c'è il massimo riserbo da parte degli investigatori.

: Bressanone, donna trovata morta in casa: non si esclude omicidio #bressanone - MediasetTgcom24 : Bressanone, donna trovata morta in casa: non si esclude omicidio #bressanone - alto_adige : Donna trovata morta a Bressanone, non si esclude l'omicidio - giolovegary : RT @RaiNews: Donna morta a #Bressanone, non si esclude omicidio. Il cadavere in un appartamento del centro storico ? - Ntonio71 : RT @RaiNews: Donna morta a #Bressanone, non si esclude omicidio. Il cadavere in un appartamento del centro storico ? - de_giovannna : RT @RaiNews: Donna morta a #Bressanone, non si esclude omicidio. Il cadavere in un appartamento del centro storico ? -