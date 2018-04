Prince, nessun omicidio : L'indagine sulla morte del cantante si chiude senza accuse.

Prince morto il 21 aprile 2016, non è stato affatto ucciso, nessun omicidio, nessun responsabile o colpevole della sua morte. In seguito alla scomparsa del cantante, era stata aperta un'indagine sul suo decesso, chiusa oggi dal procuratore della contea di Carver, in Minnesota, il quale ha stabilito dopo tutti gli accertamenti che Prince è morto di overdose accidentale e che non esiste alcuna prova che qualcuno gli abbia procurato i farmaci contraffatti contenenti il fentanyl, un composto chimico molto più forte rispetto alla morfina ma etichettati come Vicodin, un antidolorifico.

: Nessun colpevole: indagine sulla morte di Prince chiusa senza accuse - SkyTG24 : Nessun colpevole: indagine sulla morte di Prince chiusa senza accuse - HuffPostItalia : Nessun responsabile: l'indagine sulla morte di Prince viene chiusa senza accuse - LaStampa : Prince ucciso da pillole contraffatte, caso chiuso - FedericoFerri : Oggi su @repubblica: #Prince #PurpleLife - 76ersPride : RT @NBAItalia: 19 PTS / 12 REB / 7 AST / 4 STL per @BenSimmons25! Nelle sue prime 3 partite ai Playoffs The Fresh Prince ha collezionato 6… -