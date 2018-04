Roma : Getta il cane dal 7° piano e poi aggredisce gli agenti

Il padre del ragazzo è sceso nel parco poco dopo ed è stato subito avvicinato dagli agenti ha detto : "Tutte ste pagliacciate...è solo un cane ". E alle domande incalzanti sui motivi del folle gesto ha dato in escandescenza con spintoni e insulti ai poliziotti che a quel punto per immobilizzarlo hanno utilizzato lo spray al peperoncino. Gli agenti hanno ascoltato per tutto il pomeriggio il figlio dell’uomo e la compagna e secondo quanto accertato, il gesto sarebbe avvenuto al termine di una furiosa lite con la donna.





L'uomo veniva accompagnato negli uffici del commissariato dove è stato denunciato per maltrattamenti su animali e resistenza, una squadra dell'Ama ha preso in consegna la salma del Jack Russel

Un umo di 44 anni di Roma ha preso per il collo il suo Jack Russel e lo ha buttato giù dalla finestra al 7° piano davanti agli occhi del figlio 15enne, il volo di 21 metri è stato fatale per il cane. L' episodio di incredibile crudeltà è accaduto in uno dei palazzoni adiacenti al parco di. A chiamare gli agenti sono stati alcuni vicini di casa che prima hanno sentito delle urla e poi hanno visto il 15enne che teneva in braccio il