37 canzoni in 3 minuti, Joe C supera il record di Gabry Ponte

Joe C ha documentato il tutto con un video condiviso con i suoi fan sulla sua pagina Facebook ufficiale. Molto presto Joe C lancerà il suo primo disco Maori in collaborazione con il giovanissimo dj salernitano Nicola Cuzzolino in arte Koolnic, edito dall’etichetta Area 94 Records del noto dj producer italiano Federico Scavo.





Stay tuned per saperne di più!

