Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati! Ecco il Video

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati : "Senza giri di parole io e Andrea non siamo più fidanzati, la mia storia è stata un'esperienza incredibile, avendo sempre condiviso tutto con voi mi sembrava giusto aggiornavi di questa situazione.. Non vi elenco tutti i motivi perchè non mi pare il caso. I panni sporchi li abbiamo sempre lavati in casa e molti di voi lo avevano già capito. Come tutte le cose brutte passeranno. Non vi darò altre spiegazioni .Quando una storia finisce è sempre colpa di entrambi". L'annuncio all'improvviso ad appena una settimana dalla vacanza in Tanzania dove l'amore andava a gonfie vele. Spesso Giulia De Lellis si è lamentata dell'atteggiamento poco deciso del fidanzato rispetto all'impegno del fatidico si ed ad una proposta di matrimonio mai arrivata... sarà questo il motivo della rottura. I migliaia di fan sperano che sia solo una crisi passeggera.

