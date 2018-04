Uomini e Donne/ Maria De Filippi contro il tronista Mariano : Falso e impostato, non sei credibile per la gente

L'accusa a Mariano sarebbe nata in seguito all'uscita dallo studio di una corteggiatrice dello stesso, scatenando la reazione della De Filippi intervenuta così: “Ti sei mai chiesto perché le esterne di Sara e Nilufar le guardano tutti e le tue no? Piacevi tanto come corteggiatore perché eri vero, loro sbottano e sono vere tu sei finto e impostato e la gente non ti vede credibile”. Il tronista ha poi ammesso di temere molto il giudizio del pubblico, così Maria gli ha consigliato di essere semplicemente se stesso.

