Marco Vannini ucciso in casa della fidanzata: 14 anni al suocero

ssolta la fidanzata di Federico Ciontoli, Viola Giorgini, accusata di omissione di soccorso. La Prima Corte di Assise ha condannato inoltre a 3 anni per omicidio colposo la moglie di Ciontoli, Maria Pezzillo, e i due figli, Martina e Federico. La decisione del tribunale è stata accolta con rabbia dai tanti presenti in aula.





Marco Vannini fu ucciso in casa della fidanzata, dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. «Questa decisione è vergognosa, non posso più credere nella giustizia», ha dichiarato la madre di Marco, dopo la sentenza : «Mi hanno ammazzato il figlio a vent'anni per due volte, questa è una sentenza vergognosa».

La sentenza per la morte del giovaneucciso da un colpo di pistola il 18 maggio del 2015 a, in provincia di Roma - ha condannato a 14 anni di carcerementre è stata a