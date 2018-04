Governo : Mattarella conferisce mandato esplorativo alla Casellati

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - L'esordio in politica nel 1994, aderendo a Forza Italia. E' stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia. Al Csm è stata presidente della Terza Commissione per l'accesso in magistratura e per la mobilità.

Il, Sergio Mattarella, ha conferito al presidente del Senato,l'incarico esplorativo per la formazione del nuovo governo. La Casellati dovrà riferire al Colle venerdì in merito alla possibilità di costituire una maggioranza. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo politico, ha ricevuto l'incarico "mirato" di sondare le intenzioni del Movimento 5 stelle e della coalizione Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.