Fabrizio Corona : incontro segreto con l'ex Belen Rodriguez

Per il settimanale l’incontro tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, da poco uscito dal carcere, sarebbe avvenuto a casa dell’ex fidanzata… ma li Corona si accorge della presenza dei paparazzi e decide di andarsene... poi, l'ex coppia si incontra in un lussuosissimo hotel di Milano, dove i due sarebbero rimasti per tutto il pomeriggio.

Sembrae la sua exsi siano segretamente incontrati, almeno secondo le foto che pubblica in esclusiva il, in edicola domani 19 aprile. Gli scatti immortalano un incontro che Fabrizio e Belen che i due avrebbero cercato di tenere nascosto ai rispettivi fidanzati,- entrambi lontani per impegni di lavoro