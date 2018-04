Gallipoli, esplosione in un cantiere edile : Distrutto l'hotel di Lido San Giovanni

La struttura in costruzione destinata ad albergo di proprietà della società M&F SRL è stata sequestrata e affidata in giudiziale custodia all'amministratore della ditta incaricata per la costruzione. L'hotel che si trova nei pressi dello stadio fu comprato all'asta da imprenditori leccesi ed era in ristrutturazione.

Un'esplosione intorno a mezzanotte in un cantiere edile nella zona didove i lavori procedono velocemente in vista dell'arrivo della stagione estiva, ha provocato la distruzione di un noto. Forze dell'Ordine e vigili del fuoco si sono precipitati sul posto effettuando i primi rilievi da cui è emerso che a provocare l'esplosione e a distruggere il primo piano dell'hotel è stata una dispersione di gas proveniente da alcunecomunemente utilizzate per saldare tubi in rame.