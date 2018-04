Stati Uniti : E' morta a 92 anni l'ex first lady Barbara Bush

Barbara Bush è stata la seconda donna nella storia degli Stati Uniti ad essere sia moglie che madre di un presidente americano. Suo marito è stato il 41° presidente e ha vissuto con lei alla Casa Bianca dal 1989 al 1993. Suo figlio George W. Bush è stato il 43° presidente degli Stati Uniti. Ha dichiarato il figlio, George W. Bush : "Ci ha tenuti in punta di piedi e ci ha fatti ridere fino alla fine. È stata una fantastica first lady ed una donna che come poche altre ha portato leggerezza, amore e alfabetizzazione a milioni. Per noi è stata molto di più. Sono stato un uomo fortunato per il fatto che Barbara Bush era mia madre".

L'ex first lady americana 92enneè morta oggi a Houston, le sue condizioni di salute erano disperate e l'annuncio è stato dato dalla famiglia. I funerali saranno celebrati asabato mattina nella chiesa episcopale di St. Martin dove Barbara e il marito, l'ex presidente, partecipavano regolarmente alle funzioni.era malata da tempo ai polmoni e soffriva diversi problemi cardiaci, ricoverata più volte in ospedale, 3 giorni fa aveva deciso rimanere con la famiglia nella sua residenza a Houston.