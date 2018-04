Facebook/ Le azioni social degli under 15 saranno limitate : Servirà l'approvazione dei genitori

Senza il permesso dei genitori, i ragazzi non potranno accedere a tutti gli aspetti del social compreso l'uso delle inserzioni sulla base dei dati dei partner, opinioni religiose e politiche e limitazione dei compleanni e della città di nascita. Gli aggiornamenti come da regolamento sulla privacy saranno estesi in tutto il mondo per proteggere appunto la categoria adolescenti.





Facebook spiega in un documento ufficiale gli aggiornamenti che saranno disponibili dalla prossima settimana in Europa e poi nel resto del mondo: "Stiamo dando ai cittadini europei e canadesi la scelta di attivare o meno l'opzione. L'utilizzo del riconoscimento facciale è completamente facoltativo per chiunque su Facebook. Le protezioni speciali saranno valide per tutti i teenager, indipendentemente dalla loro posizione geografica anche il riconoscimento facciale per chiunque abbia meno di 18 anni. Nel corso di quest'anno presenteremo un nuovo centro globale di risorse online dedicato ai ragazzi e faremo più educazione per rispondere alle loro domande più comuni sulla privacy", conclude Facebook.

Facebook, ilpiù usato al mondo dai giovani si adeguerà alle norme delche riguarda gli adolescenti ovvero i giovani di età compresa tra i 13 e i 15 anni, i quali avranno bisogno delo tutore per compiere alcune azioni specifiche sul social stesso. Per tale motivo la categoria adolescenti avrà una nuova versione di, meno personalizzata, con condivisioni limitate e annunci meno rilevanti.