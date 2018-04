Inghilterra, Julian, 8 anni, malato terminale: I medici sospendono le cure e lui guarisce da solo.

La sua forma di cancro ha cominciato a regredire progressivamente lasciando gli specialisti a bocca aperta, la sua leucemia infatti è passata da linfoblastica acuta a mieloide acuta che invece è curabile. Qualcuno pensa sia un miracolo e persino gli specialisti affermano che quello di Julian è un caso rarissimo, uno su sette miliardi.

Lui si chiama Julian ha 8 anni e dall'età di 2 è malato di. Dopo un trapianto di midollo e tanti cicli di chemioterapia, i medici l'anno scorso hanno deciso di sospendere le cure ritenendole inutili in quanto le condizioni di Julian continuavano a peggiorare dandolo ormai per spacciato. Ai suoi genitori era stato detto di prepararsi al peggio poichè il piccolo non sarebbe arrivato a Natale ma così non è stato, infattisospese le cure e tornato a casa ha cominciato a guarire da solo.