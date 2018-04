Gigi Buffon con Federica Pellegrini : complimenti a Donnarumma

Gianluigi Buffon torna a parlare dopo lo sfogo di Madrid in occasione dell'evento a cui ha partecipato in compagnia di Federica Pellegrini per lo sponsor comune Head&Shoulders : "Ho mandato un messaggio di complimenti a Donnarumma per la parata su Milik" ha spiegato il portiere juventino, ammettendo l'importanza dell'intervento : "Non sono molto social, ma mi accorgo di avere un ruolo con cui posso influenzare, in determinati momenti, l'opinione pubblica. E probabilmente è stato così".





Sul dopo Madrid : "Grosse passeggiate, funghi e margherite... Forti, belle, adrenalina allo stato puro. E io vivo anche per questo. Le decisioni che prendiamo definiscono noi stessi e ci fanno diventare quello che vogliamo. Con i nostri pregi e i nostri difetti, pur esagerando e a volte sbagliando. Questo significa vivere

ed è per questo che sono venuto al mondo".

