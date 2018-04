Isola dei Famosi 2018 : Vince Nino Formicola, seconda Bianca Atzei

Isola, incidente sexy in diretta per la Marcuzzi - In studio arriva Stefano De Martino :"Sapete che siete molto meglio dal vivo che dall'auricolare?"... poi parla del figlio Santiago :"In Honduras hai troppo tempo per pensare. Nella frenesia del giorno d'oggi tutti ci lamentiamo delle cose che non vanno. Io stesso quando sono a casa sono sempre infastidito da qualcosa che vorrei andasse diversamente, che non ho; là ho capito che non ci focalizziamo abbastanza su quello che abbiamo e per cui siamo felici Sono giunto ad una conclusione: non mi allontenerò per più di tre mesi da mio figlio".





L'ex marito di Belen e la conduttrice si abbracciano, Stefano e Alessia si improvvisano ballerini, ma la Marcuzzi ha un vestitino molto corto che lascia poco spazio all'immaginazione... la conduttrice cerca di coprire il lato b ormai in mostra al pubblico in studio che sembra apprezzare.

Il vincitore dell'ultima discussa edizione dell' 'Isola dei Famosi ècon il 67% delle preferenze, il comico 64enne ha sbaragliato tutti. I due finalisti dell’Isola dei Famosi, Nino Formicola e, entrano in studio tra gli applausi del pubblico. "", dice il comico. Le parole di Bianca : "", ha detto riferendosi ai suoi frequenti pianti. Alessia Marcuzzi svela in diretta ildell’Isola dei Famosi... a trionfare è Nino Formicola.