GRACE... LA VIE EN CHIC : IL FASHION EVENT by ELES COUTURE

"Grace...la vie en chic"; questo il titolo delin scena il prossimo 19 aprile all'Alma Flegrea di Napoli per presentare la new collection "Primavera Estate 2018"., la "venere nera" dello show biz internazionale, icona della moda nel mondo, è dunque la musa ispiratrice di questa nuova, vincente stagione, di un brand di moda fondato da Ester Gatta appena tre anni fa ma già in pole position anche nello spettacolo con la realizzazione di costumi di scena al femminile sia per l'audiovisivo che per il teatro.

In una suggestiva ambientazione curata da Barbara Coscetta (Bombon Flower) e Sasà Giglio che richiama le romantiche stradine di Montmartre, il quartiere degli artisti della mitica Parigi, quasi a voler suggellare una sana e vincente contaminazione tra etnie diverse, la superba "Grace" e 20 splendide mannequin sfileranno in passerella trenta abiti realizzati secondo i dettami della tradizione della sartoria napoletana, nota in tutto il mondo, confezionati rigorosamente a mano avendo particolare cura delle rifiniture e della scelta di tessuti preziosi come lo chiffon, il mikado, il taffetà, la seta spesso accostati a pizzi macramè ed a ricami di paillettes e micro corallini. La palette di colori gioca su nuance pastello che vanno dal rosa , al verde acqua per arrivare poi a tonalità più forti come il fuxia ed ai basici blu e total black sempre simbolo di un'eleganza sobria e raffinata.

Special guest della kermesse, ravvivata da performance musicali della band "Eclissi di Soul", volti noti dello Showbiz televisivo. A seguire dinner buffet curato da Paolo Tortora. Attesi centinaia di ospiti, esponenti del mondo dell'impresa e del professionismo campano.