Latina calcio, 13 arresti per frode e riciclaggio : Coinvolto anche l'ex deputato Maietta

Coinvolti nelle attività illecite numerosi imprenditori e commercialisti, tutti i partecipanti avrebbero accumulato patrimoni illeciti per un valore di 60 milioni di euro. Pasquale Maietta è stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in una clinica privata dove si trova in seguito all'incidente accaduto pochi giorni fa nella sua abitazione, quando si è tagliato una gamba con la motozappa. fonte

Blitz dalle prime luci dell'alba di questa mattina della polizia in collaborazione con la Guardia di Finanza i quali hanno eseguito 13 arresti, tra questi anche l', Pasquale Maietta, la sua socia Paola Cavicchi e il figlio di quest'ultima. L'indagine seguita da Polizia e Guardia di Finanza di Latina riguarderebbe un'associazione a delinquere finalizzata a enormi frodi fiscali e riciclaggio in cui gli investigatori hanno scoperto società e conti in Svizzera con attività di riciclaggio di denaro utilizzato a finanziare il Latina calcio.