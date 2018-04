Si ferma per far attraversare madre e figlia, un'auto lo tampona e vengono travolte : Muore la bimba

La dinamica ha dell'inverosimile, in realtà il conducente della Panda si era fermato per farli attraversare quando inaspettatamente sopraggiunge un'auto ad alta velocità che lo tampona violentemente spingendo la Panda in avanti che investe madre e figlia in pieno. Per la bimba non c'è stato nulla da fare mentre la sua mamma è stata trasportata all'ospedale di Pistoia in codice rosso dove la prognosi resta riservata.

La tragedia è avvenuta ieri sera aintorno alle 20:30, quando unastava attraversando con i genitori un tratto di strada privo di strisce pedonali, vengono investiti da una Fiat Panda e la piccola muore mentre la madre viene ricoverata in condizioni gravi.