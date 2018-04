Salerno : il 18enne scomparso Antonio Alexander Pascuzzo trovato morto accoltellato al petto

Intanto i carabinieri indagano sul caso, dai primi accertamenti, Antonio sarebbe morto in maniera molto violenta, sul corpo infatti presenta numerose e profonde ferite d'arma da taglio di cui quella mortale potrebbe essere stata la coltellata al petto. Disposta l'autopsia mentre gli inquirenti cercano di ricostruire le ultime ore di vita del giovane 18enne.

E' stato trovato morto il giovane 18enne,diin provincia di Salerno. Il ragazzo era scomparso da più di una settimana, poi questa mattina la tragica scoperta del suo corpo senza vita in una scarpata nei pressi del fiume Peglio. Solo ieri sera i residenti di Buonabitacolo avevano organizzato una fiaccolata in suo onore, nella speranza di un suo ritorno ma purtroppo così non è stato.