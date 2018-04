L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza ed è stato portato in carcere in attesa di processo.

Tragica vicenda a Procida, un uomo di 45 anni finisce in manette dopo aver picchiato a morte la compagna incinta di 20 settimane che ha purtroppo perso il bambino. E' stata la stessa donna, 38 anni a chiamare i carabinieri che a loro volta hanno subito chiamato i soccorsi per aiutare la giovane donna.