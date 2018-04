Modena : Accoltella la moglie alle 5 del mattino, poi tenta di togliersi la vita

Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Baggiovara dove la donna versa in gravissime condizioni e i medici stanno tentando di salvarla, le ferite soprattutto quelle alla gola preoccupano i chirurghi che la stanno operando. Garutti, invece non è in pericolo di vita e presenta solo qualche taglio alla pancia. Carabinieri e Ris stanno effettuando i dovuti rilievi all'interno della villa.

- Tentato omicidio-suicidio alle prime luci del mattino. Erano le 5 di questa mattina quando in una villetta didove risiede la famiglia, il maritoe poi tenta di suicidarsi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo,forse preso da un raptus o in seguito ad un litigio, ha impugnato un coltello e colpito più volte la moglie,. Garutti vedendo la donna a terra priva di sensi, ha prima chiamato i soccorsi e nel frattempo ha cercato di togliersi la vita.