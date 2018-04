Bologna, tragedia all'asilo nido : Il piccolo Alessandro di 19 mesi muore durante il pisolino

Ma il bambino non ce l'ha fatta, si è spento durante la corsa in ospedale, nonostante i medici a bordo dell'ambulanza abbiano tentato di tutto per tenerlo in vita. Il 118 come da prassi ha avvertito i carabinieri, constatando che non vi erano segni di violenza e che il cibo ingerito dal piccolo a pranzo corrispondeva a tutte le prescrizioni sanitarie. E' stata disposta l'autopsia sul corpicino del bambino per capire le cause della morte, il piccolo la sera prima aveva qualche linea di febbre ma non preoccupante, come dichiarato dalla famiglia che è chiusa nel suo dolore.

Tragedia in un, il ‘’ adove ieri pomeriggio subito dopo pranzo, un bambino di 19 mesi,improvvisamente durante il pisolino pomeridiano. Tante le ipotesi mosse dagli investigatori, probabilmente un malore oppure un rigurgito alimentare, si cerca di capire cosa sia davvero successo in quegli istanti. Le condizioni del bimbo sono subito apparse gravi, la maestra presente in quegli attimi ha iniziato tempestivamente la procedura di primo soccorso, nel frattempo è arrivato il 118, il piccolo era cianotico e il battito molto lieve per cui è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bentivoglio.