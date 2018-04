Moda bimbo: girato a Toritto il primo spot ufficiale del brand per bambini Crown 81

Il fondatore del brand pugliese per l'infanzia, Miky Falcicchio, ha scelto questa struttura raffinata per presentare al meglio l'essenza di una linea giovanile, fresca, colorata e sicuramente esclusiva per i coordinati madre/figlia e padre/figlio.





Il videoclip presenta un campionario con tiratura limitata, che sarà disponibile al dettaglio solo per un breve periodo prima dell'uscita ufficiale e conferenza stampa nazionale dell'intera collezione. Ma c'è un'altra ghiotta sorpresa... Qual è? Molto presto ci sarà l'inaugurazione ufficiale dello showroom Crown 81!



Sabato 7 aprile è stato realizzato il primo e ufficiale videoclip del nuovissimo marchio dipresso ildi, l’unica frazione di Toritto (città natale dell'imprenditore e social manager) nella città metropolitana di