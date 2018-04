Precipita aereo militare in Algeria : Almeno 257 morti

Il velivolo era diretto a Bechar, nel Sud del Paese, la televisione algerina ha mostrato immagini dell'aereo in fiamme, avvolto da una cappa di denso fumo nero. Il ministero della Difesa algerino ha confermato che il velivolo si è schiantato "nel perimetro della base aerea di Boufarik in un campo agricolo vuoto". Le autorità hanno ordinato la formazione immediata di una commissione d'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente.

Unè caduto a Boufarik, a circa 30 chilometri dalla capitale. L'aereo è caduto durante il decollo in aeroporto e il bilancio, ancora provvisorio, sarebbe di almeno 257 morti. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza del Paese. Il ministero della Difesa algerino ha aperto un'inchiesta, ma finora non ha fornito un bilancio preciso delle persone decedute.