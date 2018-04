Folla da grandi occasioni alla Giornata Tutti insieme per la prevenzione : e la voce unanime è ... anche a Massa c’è voglia di sanità!

I “lavori” sono iniziati,come da programma, alle 9 precise ma fin dalle 7 le persone avevano iniziato ad “ammassare”il grande spazio davanti alla porta del Centro. Presenti il Sindaco Alessandro Volpi: GiacomoBugliani in rappresentanza della Regione Toscana, Domenico Ceccotti – Presidente delConsiglio comunale; Cosimo Maria Ferri – Sottosegretario alla Giustizia; Gianni LorenzettiPresidente della Provincia e Sindaco di Montignoso oltre a Giorgia Podestà Assessore alSociale dello stesso Comune. Oltre al dottor Francesco Campochiaro Amministratore unico delCentro medico. Le autorità intervenute hanno tutte sottolineato l’importanza di iniziativecome questa: così il sindaco Volpi:“sono qui per testimoniare la bontà di questa iniziativa.Vedo una lunghissima fila di persone che attendono di essere visitate dai molti specialistivolontari che vengono soprattutto a fare prevenzione e credo che quella di stamani siaun’attività decisiva di cui abbiamo bisogno e che debbono integrare ciò che viene svolto dallasanità pubblica . Quindi ripeto credo che quella di stamani sia una mattinata .”





Gli fa “eco”Giacomo Bugliani: ““una giornata importante quella di stamani come tante altre che vengonoorganizzate nel nostro territorio quella della prevenzione . Da rappresentante di questoterritorio nella Regione Toscana credo che la prevenzione sia un aspetto fondamentale dellasanità ed un o degli aspetti che sia le Istituzioni che tutto il mondo associativo debbonofavorire quanto più possibile . Oggi si fa buona sanità non soltanto offrendo strutture sanitarieadeguate ma assicurando un meccanismo di prevenzione e di coscienza da parte dei cittadinimolto diffuso. Iniziative come queste hanno un valore sociale enorme: quello di sensibilizzarela collettività al valore della prevenzione e contribuiscono a far capire che la buona sanitàpassa anche attraverso la consapevolezza che una vita sana è una vita ben condotta e che lasanità da le risposte migliori ai territori quando c’è la popolazione che è educata a questoscopo.”





Idem Domenico Ceccotti e Cosimo Maria Ferri – Sottosegretario alla Giustizia. Questele visite effettuate ripetiamo gratuitamente: ecocolordoppler delle carotidi,più propriamente detto TSA, Dott. Lorenzo Bertellotti e Dott.ssa Elena Zappia; visitaspecialistica per patologie della tiroide comprensiva di ecografia Dott. Pietro Bianchi; visitacardiovascolare, elettrocardiogramma e pressione arteriosa Dott. Franco Pambianco;prevenzione del melanoma mediante controllo dei nei Dott. Gianni Barattini; controllo dellapressione intraoculare per la prevenzione del glaucoma, Dott. Andrea Passani e Dott.ssaAngela Tindara Sframeli; controllo dell’udito Dott. Roberto Fiorentini e Dott. NicolaBocci; prevenzione del carcinoma della cervice uterina e dell’endometrio Dott. PaoloMigliorini; Dott.ssa Valentina Gaburro psicoterapeuta consulto psicologico ; Dott.Antonello Giannoni, nutrizionista clinico, rilievo dei principali parametri fisici, tra cui la2valutazione della massa corporea mediante bioimpedenziometro, e consulto nutrizionale . Mail vero “mattore” della Giornata, senza togliere nulla a nessuno, è stato il dottor LorenzoBertellotti radiologo- ecografista e molto noto.





Bertellotti nella sua esperianza diagnostica haspesso effettuato diagnosi di grandissimo rilievo difficilmente effettuabili anche in grandiCentri e. “Sono qui per questa giornata di prevenzione ecografica e non – dice il dottorBertellotti - presso il Centro Medico Ponticello dove oggi realizzeremo visite specialisticheassieme a questi nostri componenti del Gruppo di specialisti Volontari e completamente atitolo gratuito. Credo che questa sarà la prima di una..”serie” di vere e proprie campagne dovela prevenzione deve essere sempre di più al centro dell’attenzione della nostra collettività enello stesso tempo si possa soddisfare una parte delle esigenze. Anticipatamente ringraziotutti coloro che sono presenti qui stamani che vedo essere numerosissimi e questo ci fa moltopiacere vedere che da parte di chi partecipa ha fiducia sia in noi come specialisti che anche inquesto Centro che dispone di apparecchiature di ultima generazione e veramentemodernissime e intanto ci diamo appuntamento alla …prossima!”





Molto “gettonato” anche ildermatologo dottir Gianni Barattini: “come un dermatologo – dice lo specialista - oggi mioccuperò della prevenzione del melanoma che, come è noto, è uno dei tumori a più altamalignità che si conoscono. Oggi, grazie al progressivo miglioramento delle conoscenzecliniche, alla maggior sensibilizzazione della popolazione, ma soprattutto con l’avvento dinuove tecniche diagnostiche, la diagnosi precoce del melanoma non è più un miraggio. Latecnologia ci ha infatti messo a disposizione la dermatoscopia, una metodica non invasiva cheattraverso l’osservazione della cute mediante uno speciale strumento da appoggiare sullapelle, permette al dermatologo di vedere aspetti morfologici della lesione impossibili adosservarsi ad occhio nudo. Gli esami che oggi effettuerò saranno appunto con undermatoscopio di ultima generazione. Punteremo su quelle lesioni e di quei nei che possonoessere considerati a rischio. Su questi di seguito potrebbero essere fatti dei follow up (serie dicontrolli medici ecc. – ndr) oppure date delle indicazioni specifiche per la loro asportazione.Vedo dall’affluenza che c’è fuori noto molto interesse anche su questo tipo di prevenzione”.

Anche ac’è …”voglia” di, di visite e die le giornate di prevenzione che èbene precisare non vogliono sostituirsi alle attività svolte dalla sanità pubblica e dai medici difamiglia in particolare (che, come è noto, sono sempre sulla…prima linea!) organizzatesoprattutto dal volontariato lo dimostrano in modo inequivocabile. Folla da grandi occasioni(foto e filmati lo testimoniano in modo non smentibile) non stiamo più a quantificare lepresenze che sono tantissime erano presenti all’annunciato evento: “”, la giornata di, a 360 gradi, che, promossa da un Gruppodi specialisti volontari, si è tenuta nei locali gratuitamente concessi al Gruppo dal CentroMedico Ponticello di via Ponticello Sud 4, un grande centro polispecialistico privato dell’AltaToscana, a Massa, nel cuore della città, in prossimità della via Aurelia.