Scozia : la 16enne Lucy Curran morta dopo aver assunto farmaco antidepressivo

I risultati delle analisi della 16enne Lucy Curran hanno rilevato un sospetto di intossicazione dal farmaco, che viene di solito prescritto per curare ansia e depressione. Dell'associazione scozzese sulla salute mentale Toni Giugliano ha lanciato l'allarme sottolineato la necessità di indagare sulle modalità di prescrizione del farmaco, che sembrano in aumento ma potrebbero essere pericolose per la salute.

La giovanissimadi Glasgow èper sospetta, un farmacocontenente betabloccanti, purtroppo non è il primo caso - due anni fa anche la 16enne Britney Mazzoncini morì qualche settimana dopo aver cominciato a prendere questo farmaco.