Ravenna : A 10 anni si presenta a scuola con un coltello e minaccia la compagna di banco

Già nei giorni precedenti il bambino aveva alzato le mani su altri compagni in seguito a dei litigi, ovviamente l'accaduto ha generato spavento tra i compagni di classe ma non solo, i genitori infatti, hanno deciso di non mandare i figli a scuola visto l'atteggiamento del bambino ed hanno denunciato quanto successo ai carabinieri. L'assurdità è che invece il bambino straniero nei giorni successivi si è recato regolarmente a scuola e non è stato preso alcun provvedimento da parte dell'istituto scolastico.

L'episodio inquietante è accaduto in una, qui undi origini straniere frequentante la terza elementare ha minacciato la sua compagna di banco con unda cucina. La maestra vista la scena si è precipitata tra i banchi riuscendo a togliergli il coltello che il bambino impugnava contro la compagna con cui aveva avuto dei battibecchi.