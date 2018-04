Roma-Barcellona 3-0 : Messi eliminato

Poi al 58’ il raddoppio De Rossi su rigore, all’82’ con il colpo di testa di Manolas su angolo di Under, gol che fa impazzire l’Olimpico. La squadra di Di Francesco segna lo stesso numero di reti della squadra di Valverde ma passa per il gol in trasferta segnato una settimana fa al Camp Nou da Dzeko. La Roma può sognare la Champions per una notte, il Barcellona è eliminato. Nell’altro quarto di finale giocato questa sera il Liverpool ha eliminato il Manchester City.





Adesso il sorteggio delle semifinali sarà venerdì 13 aprile alle 13, le semifinali di andata si giocheranno il 24 e il 25 aprile, quelle di ritorno l’1 e il 2 maggio - la finale sarà sabato 26 maggio al NSC Olimpiyskyi di Kiev, in Ucraina.

