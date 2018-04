Blitz della Finanza, tangenti sanità : Arrestati 4 Primari, un direttore sanitario e un imprenditore

Il fascicolo aperto dopo una delle più grandi inchieste sulle tangenti, avvenuta nel marzo scorso portò all'arresto del, stessa cosa è avvenuta anche in questo caso, in cui l'indagine ha portato all'ennesimo presunto giro di tangenti che vede coinvolti i primari e dirigenti che avrebbero incassato denaro in cambio di favoritismi ad alcune società di forniture di protesi ortopediche ad entrambi gli ospedali. ( Fonte