Al Bano a Storie Italiane : Ho il cuore affaticato. Rabbia sulla Lecciso

Dopo la telefonata di Al Bano a Storie Italiane è subito apparso un post di Romina Power su Instagram a difesa del cantante in cui si legge: "Per favore diamo una tregua ad Al Bano e creiamo pace e serenità per tutti. Parlo ai cuori dei giornalisti, come se questa fosse la vostra famiglia e non fossimo solo dei personaggi da spennare. Ve lo chiedo col cuore in mano. Grazie." Questo l'appello dell'ex moglie di Al Bano Carrisi.

Al Bano è intervenuto telefonicamente nel programma in onda la mattina,per mettere fine al gossip vergognoso e infondato riguardo al suo rapporto conrilasciando dichiarazioni fortissime dopo una lunga rabbia accumulata per mesi che adesso è esplosa. Le cose sono degenerate soprattutto dopo la performance di Al Bano e Romina a Ballando con le Stelle in cui la coppia si è esibita sul palco come "Ballerini per una notte".