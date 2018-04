Il boss Salvatore Giuliano ordina l'omicidio del giornalista Paolo Borrometi

Per questa vicenda sono finite in manette 4 persone, nell'ordinanza si legge che Giuseppe Vizzini insultava il giornalista Paolo Borrometi mentre Salvatore Giuliano consigliava di farlo fuori: "Su lurdu", dice Vizzini e Giuliano risponde: "Lo so, ma questo perche' non si ammazza, ma fallo ammazzare".

Il, Salvatore Giuliano è stato intercettato in un dialogo con un altro esponente di mafia,al quale ordina l'omicidio di, direttore del sito d'inchiesta La Spia e collaboratore dell'Agi. E' proprio l'Agi a riferire l'intercettazione choc nella quale il boss Giuliano dice: "Fallo ammazzare, ma che c.... ci interessa".