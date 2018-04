A 41 anni dalla morte di Elvis Presley, l'ex moglie Priscilla rivela : Elvis si è ucciso, era drogato

Ecco le confessioni choc di Priscilla Presley : «La gente nel gruppo provava a dissuaderlo, ma non potevi dire a Elvis cosa fare: saresti stato fuori di lì in men che non si dica». Secondo Priscilla che divorziò da Elvis nel 1973, il re del rock cadde nella rete della dipendenza nel breve periodo trascorso nell'esercito degli Stati Uniti. Ai soldati, di stanza in Germania, sarebbe stata fornita della droga per restare svegli durante le manovre: «È così che è iniziata», sostiene Priscilla. Ma in realtà nessuno sa se la verità sia questa poichè in un documento rinvenuto dall'amico e manager di Elvis, Joe Esposito, il cantante annotava nei suoi appunti il suo stato rivelando: «Sono stufo della mia vita.





Non sono in grado di riprendermi dalla perdita di Priscilla, il più grande errore della mia vita». Appunti che secondo il fratellastro di Elvis, Rick, sono autentici: «sembra autentica ed è una chiara indicazione del fatto che pensava al suicidio». Ad oggi Priscilla è rimasta l'unica erede di Elvis ed ha trasformato Graceland in una delle maggiori attrazioni turistiche in America.

Sono le parole e le confessioni choc di, oggi 72 anni, ex moglie del re del Rock, morto nel 1977 all'età di 42 anni. La morte di Elvis fu attribuita ad un infarto, un infarto non casuale a dire dell'ex moglie, la quale afferma che Elvis sapeva bene cosa stava facendo poichè era caduto nella tossicodipendenza ed era depresso.