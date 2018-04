Napoli, studentessa molisana 25enne si suicida nel giorno della laurea : Era indietro con gli esami

Gli investigatori stanno indagando sulla carriera accademica della giovane partendo dalle iscrizioni, i suoi familiari erano giunti da Sesto Campano all'ateneo di Monte Sant'Angelo dove le sedute di laurea di diversi corsi di studio triennali e magistrali erano state fissate, ma la studentessa si è tolta la vita e l'ipotesi più accreditata dell'estremo gesto è di non aver rivelato la verità ai genitori.

Probabilmente non aveva avuto il coraggio di dire la verità ai genitori, la paura di deluderli è stata più forte e così una studentessa molisana di 25 anni indietro con gli esami si è tolta la vita nel giorno della laurea, il suo nome nell'elenco laureandi all'università "", non c'era. Laoriginaria di Sesto Campano nel Molise ma a Napoli per studiare ha lasciato il suo gruppo ed è salita sul tetto di un edificio per poi lanciarsi nel vuoto.