Terremoto Oggi Marche : Crollato un campanile a Muccia, scuole chiuse e treni fermi

Verifiche anche sulle poche abitazioni rimaste agibili in seguito al terremoto di agosto. Intanto è crollato il piccolo campanile della Chiesa del '600 Santa Maria di Varanò, a Muccia. Il Sindaco di Muccia, Mario Baroni e il Sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, parlano dei nuovi danni subiti e stanno battendo il territorio per verificare la stabilità degli edifici e delle strade. La popolazione è giustamente impaurita e visibilmente scossa.

