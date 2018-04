Mauro Pianta, il giornalista morto per una lesione alla parete del cuore : Pronti esiti dell'autopsia

Intanto la Procura di Torino ha aperto un fascicolo e il pm ha ipotizzato l'omicidio colposo per verificare con certezza se ci sia una relazione tra la morte e il controllo medico, programmato da tempo per i disturbi gastrici di cui soffriva Pianta o se si è trattato solo di una fatalità. Mauro Pianta, laureato in Scienze Politiche ha collaborato con numerose testate giornalistiche come: La Stampa, Il Sole 24 Ore e Il Foglio, oltre ad essere stato redattore di Vatican Insider, portale online del quotidiano torinese sul Vaticano. Prima della sua scomparsa precoce, Pianta collaborava con il noto quotidiano "Il Corriere della Sera".

