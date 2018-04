Incidente Foggia : Muoiono genitori Sebastiano Coletta, Francesca Conti e il figlio di 2 anni

Le presone decedute sono Sebastiano Coletta di 30 anni, che era alla guida della Ford Focus, sua moglie Francesca Conti, di 36, e il figlio Salvatore, i genitori sono morti prima dell'arrivo dei soccorsi, mentre il piccolo è morto mentre veniva trasportato in ospedale. L'autista dell'altra vettura ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in rianimazione. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri, per adesso non si conosce la dinamica dell'incidente.

