Universitaria suicida a Napoli : Studentessa 26enne di è lanciata dal tetto

Una ragazza di 26 anni si è suicidata lanciandosi dal tetto di uno degli edifici dell' Università a Napoli - a Monte Sant'Angelo, pare che tutte le attività sono sospese e sulla vicenda indaga la polizia, per la studentessa, che era una fuori sede ed iscritta alla Facoltà di Scienze naturali, non c'è stato nulla da fare.





Il consigliere regionale dei Verdi componente della Commissione Università : «Il rettore della Federico II accolga la richiesta che è arrivata dai rappresentanti de La Confederazione e da tutte le altre associazioni studentesche di rinviare le elezioni, previste domani e mercoledì, in segno di rispetto per la morte della studentessa che s'è suicidata nel complesso universitario di Monte Sant'Angelo», per Francesco Emilio Borrelli «sarebbe impossibile per gli studenti garantire il regolare svolgimento delle elezioni visto lo choc di queste ore per la morte di una loro collega e, per lo stesso motivo, ci sembrerebbe giusto anche una sospensione delle lezioni».





La studentessa era originaria di Sesto Campano, in provincia di Isernia, ed era una studentessa fuori sede. In facoltà c’erano anche colleghi e familiari che avrebbero voluto festeggiare con lei questo particolare giorno. La giovane aveva detto ai genitori che si sarebbe laureata, ma in realtà non aveva completato il ciclo di esami, senza alcun preavviso, la giovane ha lasciato l’area delle aule ed è salita sul tetto.