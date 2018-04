Apple presenta ufficialmente i nuovi iPhone 8 e 8 Plus (PRTODUCT)RED Special Edition

I pre-ordini online, saranno disponibili domani, mentre nei negozi a partire da venerdì 13, in Italia sicuramente arriveranno il prossimo mese. Saranno disponibili con storage da 64GB e 256GB a partire da 839 euro dalle ore 5.30 di domani mattina (PDT) e saranno disponibili in Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti, mentre in Italia come già detto in precedenza, saranno disponibili molto probabilmente dal prossimo mese. Apple insieme ai nuovi dispositivi, ha presentato anche una nuova custodia Folio in pelle sempre (PRODUCT)RED e sarà disponibile da domani a partire da 109 euro.

Apple come già accennato dai rumors un pò di giorni fà, presenta ufficialmente, la nuova linea di iPhone 8 e 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition. Apple presenta ufficialmente la nuova linea di, come già accaduto l' anno scorso per gli iPhone 7. Hanno design uguale, ma con una rifinitura in rosso, involucro in vetro, corpo in alluminio e parte frontale nera.