Matteo Salvini : Incontro con Di Maio, no ad altri vertici del centrodestra

Il tema resta quello della guida di un eventuale governo M5s-Lega, per ora nessuno di due ha mostrato di voler fare un passo indietro, per il leader della Lega la soluzione è subordinata al raggiungimento di un accordo: "Chi lo vota? I voti in Parlamento da dove arrivano?. Dal centrodestra e io immagino dai Cinque stelle". Per ora né Salvini né Di Maio hanno mostrato di voler fare un passo indietro.





Intanto scontro frontale all'interno del centrodestra sulle prossime mosse in vista del prossimo giro di consultazioni al Quirinale. La polemica al termine di un vertice ad Arcore tra i tre leader della coalizione, quando viene diffusa una nota congiunta in cui non si citano i Cinque Stelle e si ribadisce la richiesta a Mattarella di un incarico a un proprio leader, ovvero Salvini : "dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni dello scorso quattro marzo".

