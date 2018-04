Il meccanico della Ferrari investito da Raikkonen : Un grosso grazie a tutti

L'incidente - Raikkonen si ferma per la seconda sosta e riparte al verde, ma con la gomma posteriore sinistra che non era stata ancora sostituita e investendo così il meccanico Francesco Cigarini. Ritiro per il finlandese, fermo in corsia box, e frattura alla gamba sinistra per il meccanico che ha ricevuto la solidarietà di Marchionne e la visita di Arrivabene.





Vettel al meccanico subito dopo la vittoria : "Vincere in questo modo ha un sapore speciale ma soffriamo per Francesco che si è fatto male al cambio gomme: speriamo possa riprendersi presto, qualsiasi altra cosa viene dopo".