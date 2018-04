Al Bano : Loredana è andata via, non per colpa di Romina

Ma poco dopo la Lecciso chiama per replicare : «Amo i miei figli e a questo uomo vorrò sempre bene».Al Bano aveva telefonato in diretta per rispondere alle domande degli ospiti e opinionisti in studio dopo l'esibizione con Romina a Ballando con le Stelle. , un intervento soprattutto da Riccardo Signoretti: «Hai fatto un po' come la Svizzera, non prendi posizioni e lasci che Romina giochi con la tua ambiguità... L'ambiguità la lascio a te, io sono sempre stato molto onesto. Ci sono delle cose e Loredana le sa, se ha voluto cavalcare la tigre sia un po' più chiara. Chi è andata via è lei, non per Romina - perché tra me e lei c'è un gran rispetto - non per soldi o per fare denaro. Ormai io e lei ci siamo lasciati e non voglio neanche sentirla al telefono perché ho voglia di vederci chiaro per il mio futuro».





Poi alla domanda se sia arrabbiato con Loredana Lecciso e Al Bano risponde: «Questi sono i fatti miei. Sono successe delle cose e il traguardo del matrimonio si è allontanato sempre di più e non c'entra Romina. Sia chiaro. Qui siamo stati tutti male, al fianco di Loredana ci sono stato io non voi. Se certi gesti di ambiguità si fanno è perché succedono cose gravi. E sono stufo di questo straparlare di questo argomento che serve a fare audience. Noi siamo sempre stati degli onesti lavoratori di spettacolo... Loredana se n'è andata nel mese di dicembre, ha fatto la sua scelta e l'ho rispettata, come ho rispettato quella di Romina quando se n'è andata in America. Purtroppo questa storia non è andata come io desideravo che andasse. I figli sono cresciuti e indipendenti... Non ci vediamo da due mesi e mezzo e andrà avanti così ancora perché il tempo sarà un grande mediatore e voglio che si sappia chiaramente che non sono nè sarò mai ambiguo».

Telefonate in diretta e polemiche tra, la trasmissione disu Rai Uno. Sulla vicenda che ha appassionato gli italiani negli ultimi mesi il cantante interviene telefonicamente e spiega: «».