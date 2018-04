Video Parigi-Roubaix : Nessuno si ferma a soccorrere Michael Goolaerts morto per infarto

Si aspetta solo l'arrivo dei soccorsi per il primo massaggio cardiaco, a cui segue un tentativo di rianimazione con l'aiuto del defibrillatore. Michael Goolaerts viene poi trasportato in elicottero all'ospedale di Lilla, dove muore alle 22.40.La Gendarmerie francese ha aperto un'inchiesta e alcuni agenti si sono recati sul bus della Vérandas Willems-Crelan, secondo i media belgi "per verificare lo stato delle biciclette".

Ecco gli istanti in cui il ciclista belga di 23 anniviene colpito da undurante la Parigi-Roubaix. A 125 chilometri dall'arrivo, fra Viesly e Briastre, Goolaerts sta male, si ferma e cade ... Eppure, come si vede dal video di, nessuno dei ciclisti del gruppo si ferma per accertarsi delle condizioni dell'atleta.