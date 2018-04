Don Mazzi su Fabrizio Corona : Personaggio anche da pentito, non autentico... Non lo voglio più

In un'intervista a Mattino Cinque, però, il sacerdote aveva preso le sue difese dichiarando: "Lo hanno rovinato Fabrizio mettendolo in galera, dentro ha una sofferenza che non riesce a tirare fuori" e aggiungendo "vergognoso il modo in cui è stato giudicato e vergognose le pene che gli hanno inflitto". Sembra che oggi, Don Mazzi abbia cambiato idea sull'ex re dei paparazzi.

Don Mazzi, fondatore della, parla contro l'ex re dei paparazzie ne descrive l'essere, sostenendo inoltre di non volerlo più nella sua comunità. Ecco cos'ha dichiarato Don Mazzi: "", ha affermato il sacerdote parlando del suo difficile rapporto con Corona che già precedentemente lo aveva deluso con il suo comportamento: "".